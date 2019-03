Наташи Ґайдош подаровали лаптоп рахункар

КОЦУР/КУЛА – Ротари клуб зоз Кули тих дньох подаровал лаптоп рахункар Наташи Ґайдош котра чежко настрадала у транспортним нєщесцу прешлого року. Средства за тоту донацию назберани зоз „Коцурскей забивачки” котра була отримана 9. фебруара.

„Забивачка у Коцуре” була гуманитарного характеру, реализована є у сотруднїцтве Ротариянцох зоз Кули и Нового Саду, а котру иницирал и орґанизовал приватни поднїматель Янко Русковски, тиж член кулских Ротариянцох.

Ротариянци орґанизовали пригодну вечеру, на котрей бул и братски клуб зоз Зомбора, а спред кулских Ротариянцох, Наташи Ґайдош рахункар придал приватни поднїматель Михайло Тиркайла зоз Руского Керестура.

