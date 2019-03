„Guilty pleasure” журка у новим Пактовим просторе

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 23. марца будзе орґанизована „Guilty pleasure” журка у Руским Керестуре. Домашнї журки будзе Здруженє младих „Pact Ruthenorum”, а найновша вистка котру Рутенпрес дознава од Пактовцох, то же тота журка перша у їх власним просторе – Младежским доме, односно дакедишнєй дискотеки „Амадеус”.

„Guilty pleasure” журка насампредз подрозумює рижнородну музику, так повесц шицких жанрох и епохох, та би требали буц задоволєни шицки смаки.Уход на журку безплатни, а орґанизаторе отворени за музични предклади и писнї госцох котри вони жадаю чуц того вечара.

Ясна Медєши, предсидателька Здруженя младих, потолковала и на яки способ вони буду надалєй розполагац зоз Младежским домом.

– „Pact Ruthenorum” ше приявел на конкурс котри розписала Општина Кула, и на тот способ зме достали на хаснованє простор, односно часц Младежского дому, т. є. шицко цо Општина видавала, а то значи од уходу по шанк и шицко цо над тим простором, а у предлуженю у длугокей сали и надалєй будзе дискотека „Амадеус” – гварела Медєшова.

После велїх рокох Младежски дом ознова буду хасновац млади, цо и була його першобутна намена, правда тераз у сотруднїцтве зоз власнїком дискотеки, алє по шицким же би то требало буц на хасен младих. Обчекує ше же „Pact Ruthenorum” будзе мац яку-таку шлєбоду орґанизованя тематичних журкох, яким уж на пар заводи були домашнї.

