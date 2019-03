Млади отримали схадзку о наиходзацей журки

ДЮРДЬОВ – Пририхтуюци ше за наиходзацу журку, млади з Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у своїх просторийох пондзелок отримали схадзку на котрей ше радзели о орґанизациї тей журки под назву „90’s PARTi”, а котра будзе отримана на соботу, 30. марца.

На схадзки присутни подзелєли задлуженя коло орґанизованя журки, алє на штварток на 20,30 годзин будзе отримана ище єдна така схадзка, та на ню поволани шицки котри им жадаю помогнуц.

Порадзене и же ше тей соботи, 23. марца на 10 годзин, отрима креативна роботня на котрей млади буду правиц прикраски за журку, а можу присц шицки заинтересовани.

