Тирва и Явна поволанка младим за участвованє на „Червеней ружи”

РУСКИ КЕРЕСТУР − Млади од 15 до 35 роки ше ище мешац можу приявиц за участвованє на тогорочним Фестивалу „Червена ружа”, котри будзе отримани 28. юния.

Програмни одбор Фестивалу култури „Червена ружа” розписал тоту Явну поволанку на основи хторей ше мож приявиц за участвованє у трох катеґорийох − Змаганє за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, Змаганє за найлєпшу авторску композицию (за авторох нєт старосна гранїца) и Змаганє за найлєпши цалосни наступ.

Право змагац ше маю шицки млади, окрем потерашнїх побиднїкох за найкрасши глас хтори ше маю право змагац у других двох катеґорийох. Учашнїки и того року, у складзе з новим концептом Фестивалу, можу креативно и ориґинално обдумац свой сценски наступ, а з орґанизатором ше мож догвариц и коло конєчного вибору шпиванкох.

Прияви треба посилац найпознєйше по 20. април на адресу Дома култури, Русинска 75, 25233 Руски Керестур, лєбо на имейл адреси dk.kerestur@gmail.com, або ivana.dudass@gmail.com.

Прияву, окрем у Доме култури, мож превжац и на нашим сайту www.ruskeslovo.com з правого боку.

