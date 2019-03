З нагоди Медзинародного дня поезиї наступя Чизмарова и Сабадош

НОВИ САД – На штварток, 21. марца, з нагоди Медзинародного дня поезиї, на площи пред Дружтвом писательох Войводини будзе орґанизована пригодна програма.

Шицки любителє красного слова буду мац нагоду послухац стихи вецей авторох – Стевана Брадича, Бранислава Живановича, Петра Антоловича, Зденки Валент Белич, Ани Николини Урсулеску, Весни Корач, Саши Нишавича, Виктора Радуна, Санї Петрович, Тимеи Биро, Бранислава Зубовича, Николи Оравца, Миодраґа Петровича, а публики ше представя и нашо руски авторе поезиї – др Валентина Чизмар и Саша Сабадош.

Музични увод у програми, котра почнє на 12 годзин, даю студенти Академиї уметносцох у Новим Садзе.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)