ЖАБЕЛЬ – У будинку Општини Жабель вчера 19. марца, зоз предсидательом Општини Чедомиром Божичом подписани контракти o програмох котри ше у култури и уметносци у општини реализую по конкурсу за 2019. рок, преноши сайт Рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини.

Представнїки Дружтва за руски язик, литературу и културу з тей нагоди подписали контракт о доставаню средствох за отримованє 15. ювилейней и 18. дзецинскей Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”.

