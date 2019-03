Паунович: Досц поробене у образованю, єст роботи у информованю

БЕОҐРАД – У витворйованю правох националних меншинох найвецей поробене у образованю, а досц роботи єст на полю информованя на меншинских язикох, виявела вчера директорка Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович, преноши сайт Рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини.

Директорка Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович отримала вчера у Беоґрадзе схадзку зоз представнїками националних совитох националних меншинох, ресорних министерствох и медзинародних орґанизацийох.

Єдина точка дньового шора була презентация резултатох хтори ше одноша на запровадзованє Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох у Републики Сербиї. Шеф Канцелариї Совиту Европи оценьовал звити хтори совити националних меншинох посилали до Канцелариї за людски и меншински права.

Паунович виявела же Анализа запровадзованя Акцийного плана за права националних меншинох указала напредованє держави на полю меншинскей политики, алє и указала дзе єст проблеми.

По єй словох, найвекше напредованє витворене у обласци образованя, а понеже держава жада лєпши резултати на полю информованя, зоз буджету опредзелєни пенєж же би ше информованє на цалей териториї Сербиї унапредзело, як и злєпшало заступеносц меншинох у державних институцийох.

Предсидатель Вивершного одбору Национално совиту Руснацох Желько Ковач после схадзки за РТВ Войводини виявел же наш Совит од 2016. року поряднє посила звити цо на тото завод и анализоване. Резултати зоз посцигнутим задоволююци, алє дати и зауваги и напрямки на тото цо треба злєпшац.

–На другей часци схадзки бешедоване о финансованю националних совитох котре прешлого року було вименєне пре вименки и дополнєня Закона о националних совитох. Зоз Канцелариї обецане же по конєц шлїдуюцого тижня будземе знац з якима средствами маме розполагац у тим року и на хтори способ их можеме трошиц – виявел, медзи иншим, Ковач.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)