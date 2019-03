Отримана порядна и Виберанкова скупштина у РКЦ-у

НОВИ САД – У Руским културним центру вовторок вечар, 19. марца, отримана порядна и Виберанкова скупштина, бо вецей члени Управного одбору задзековали на членству. На дньовим шоре нашли ше аж 15 точки, та Скупштина тирвала вецей як штири годзини. На Скупштини присуствовало и вельке число младих, хтори вельо того маю намиру пременїц у новосадским РКЦ.

За предшедуюцого Скупштини вибрани Владимир Иван, записнїчар була Мария Римар, а за оверйовачох Записнїка вибрани Славко Бучко и Александар Човс. Тиж так вибрани и троме члени Верификацийней комисиї Мирослав Загорянски, Лука Вуячич и Желько Сопка.

Звит о роботи у прешлим 2018. року, Финансийни звит и План роботи у тим року поднєсла директорка РКЦ Наташа Мудрох, вичерпно пояшнююци у каждим мешацу у року дзе шицко РКЦ наступало, од шицких наших руских фестивалох, та по наступи у иножемстве и звонка рускей заєднїци. Визначени програми хтори орґанизує РКЦ, як цо то „Веселинка”, „Пахулька” и Рочни концерт.

Финансийни звит тиж вичерпно обгрунтовани, та того року РКЦ ма половку менше длуство як цо го мал влонї и виноши коло 230 тисячи динари. Проблем у тим же ше РКЦ финансує лєм проєктно, та ше нїґда нє зна же зоз яку суму пенєжу розполага у чечуцим року, бо средства сцигню после конкурсох, а план роботи випатра углавном так як и лоньски. Шицки звити прилапени зоз векшину гласох.

На Скупштини вибрани и нови Управни одбор до котрого вибрани дзевецеро члени: Йовґен Надь, Иван Канюх, Михаїл Римар, Вероника Вуячич, Наташа Грубеня, Миряна Блаґоєвич, Томислав Пап, Винаї Славко и Владимир Иван. До Надпатраюцого одбору вибрани Мелания Римар, Мирослав Пап и Александар Човс.

На Скупштини найвецей бешеди було о членских карточкох РКЦ и членских карточкох Клубу, прето же ше случели дзепоєдни инциденти у прешлим периодзе, на цо млади мали вельо зауваги и дали и конкретни предкладаня. Так Скупштина вигласала же ше робота Клубу завера по ришенє хторе ма принєсц Управни одбор РКЦ, а суспендоване и видаванє нових членских карточкох до дальшого. Гоч у дискусиї хтора ше розвила помедзи младих и старших членох пришло и до тензийох, заш лєм ше до конца тоти два ґрупациї порозумели и потримали. Млади дакус импулсивнєйши и радикалнєйши у своїх роздумованьох, а старши указовали на законїтосц и статутарносц хтора ше у каждей пременки и одлуки муши випочитовац.

На Скупштини дати и добри предкладаня же би ше у наиходзацим периодзе орґанизовало дзецинску ґрупу у РКЦ, бо без нових младших членох нє будзе будучносци того Дружтва. Тиж так, млади глєдали векшу потримовку руководства РКЦ, а предложене же би було добре орґанизовац и преподаваня о нашей историї, же би млади вецей упознали о своїм походзеню.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)