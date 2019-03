Студенти су амбасадору припремили упечатљив програм

НОВИ САД – Амбасадор Украјине у Београду Олександр Александрович је јуче посетио Одсек за русинистику и деканат на Филозофском факултету у Новом Саду, где га је примила декан др Ивана Живанчевић-Секеруш и шеф Одсека за русинистику проф. др Јанко Рамач.

У пријатном разговору било је речи о могућности сарадње и размене студената и професора тог факултета с универзитетима у Лавову и Кијеву у Украјини, као и о могућностима сарадње на заједничким пројектима.

Том приликом су студенти Одсека за русинистику његовој екселенцији, амбасадору Украјине Олександру Александровичу, припремили упечатљив и квалитетан програм, у којем су рецитовали стихове на русинском, украјинском, а прочитан је и превод кратке приповетке познатог младог украјинског писца Андрија Љубке на српском језику. У програму су отпеване и познате украјинске песме „Ридна мати моја”, коју је упечатљиво отпевала докторандкиња русинске литературе Ана Римар Симунович и „Хорила сосна”, народну украјинску композицију коју је отпевала Тамара Салаг, а с њом је певао и амбасадор. У програму је учествовала и Лидија Костелник, Христина Хрушчински и Анамарија Рамач Фурман.

Амбасадор Александрович се захвалио на предивно организованом и изузетно упечатљивом програму, истакао је историјске везе украјинског и српског народа, као и могућности за међудржавну сарадњу на привредном, културном и образовном нивоу. Он је рекао да је држава Украјина обезбедила 20 стипендија за студенте из Србије који би хтели да се школују на украјинском језику у Украјини.

Разговори са амбасадором Александровичом су продужени на Одсеку за русинистику где је разговарано о могућностима даље сарадње.

