Розгварка зоз предсидательом Општини Кула

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 23. марца, у просторийох Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур будзе орґанизоване стретнуце гражданох валалу зоз предсидательом Општини Кула Дамяном Миляничом.

Предсидатель Милянич обиходзи шицки места у општини Кула же би през розгварку зоз гражданами дознал з якима ше проблемами стретаю, а на чийо ришенє би можебуц могол уплївовац.

Розгварки буду присуствовац и секретар Месней заєднїци Михайло Сабадош, предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр и директор ЯКП „Руском” Иґор Фейди. На розгварку можу присц шицки заинтересовани гражданє Руского Керестура.

