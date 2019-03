З госцами зоз Словацкей и Польскей догварене сотруднїцтво

НОВИ САД – Як и скорейших рокох, так и того, початком марца мишана делеґация зоз Словацкей и Польскей, на чолє зоз Михалом Иванцом зоз Снїни, пребувала у Новим Садзе, Дюрдьове, а нащивела и Шид и Бикич.

У делеґациї були и Януш Землински зоз Польскей, як и двоме госци зоз места Палота при Медзилаборцох у Словацкей. Госци под час нащиви обишли Петроварадинску твердиню, опатрели туристични интересантносци у Новим Садзе, а нащивали и Лєтню резиденцию нашого владики у Шидзе.

Госци були и на тогорочним Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка”, и окреме були задовольни прето же вони таки фестивали у своїх жемох нє маю. Тота нагода вихаснована и за розгварки о дальшим сотруднїцтве зоз представителями Союзу Руснацох Українцох Сербиї, чийо госци були.

Предсидатель Союзу Боґдан Виславски гварел же и того року културно-уметнїцки дружтва зоз наших местох наступя як госци на фестивалох у Словацкей и Польскей. Попри тим, нєодлуга до Палоти у Словацкей одпутую члени ґлумецкей екипи котри участвовали у реализациї представи „Потвори”, у копродукциї Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” и Драмского студия Руского културного центру.

