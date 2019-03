НОВИ САД – Нєшкайша емисия „Добри вечар, Войводино” будзе пошвецена наиходзацому Драмскому мемориялу Петра Ризнича Дядї, а у предлуженю емисиї будзе емитована култна представа „Женїдба” Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)