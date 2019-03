У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У дванастим тогорочним числу новинох „Руске слово” пише о активносцох Националного совиту Руснацох, док у рубрики „Нашо места” дати вистки зоз Руского Керестура, Шиду, Дюрдьова и Коцура.

„Економия”, окрем ярнїх роботох на полю, пише и о майстрох з Коцура – Юлиянови Папуґови и Владимирови Хромишови.

На бокох „Култури и просвити” зазначени успих руских рецитаторох на Зонскей смотри у Бачу, семинар за просвитних роботнїкох у Керестуре, як и Рочна скупштина Руского културного центру у Новим Садзе. Ту и наява тогорочного Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.

„Мозаїк” пририхтал розгварку зоз младима шпивачами Дарину Михняк и Марком Буилом, док у рубрики „Людзе, роки, живот”, окрем штвартого предлуженя фельтону „Ґу 100-рочнїци снованя РНПД-а”, читачох упознаваме зоз Зинаиду Будински з Нового Саду.

„Духовни живот” пише о пририхтованю керестурскей парохиї за преславу преглашеня епархиї св. Миколая, а зазначене и о чим було слова на схадзки Церковного одбору у Дюрдьове.

„Спорт” провадзи початни резултати у ярнєй часци сезони наших фодбалских клубох у їх першенствених лиґох, а як додаток у тим чишлє „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женоблоґиї”.

