Вишло двочисло часопису „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей нєдзелї у керестурскей парохиї св. оца Миколая вишол з друку Християнски часопис „Дзвони” як двочисло за други и треци мешац того року. Главна тема му час Велького посту, одн. пририхтованє за Пасху.

У рубрики „Духовне заренко” праве текст „Крест – змисел християнского живота” з радио писмох священїка о. Романа Миза, як и текст „Про пiст” ш. Авґустини Илюк на українским язику.

„Дзвони” означую и 25-рочнїцу роботи нашого до нєдавна еґзархатского Каритасу, о чим пише його директор о. Владислав Варґа, напис Ирини Папуґа з нагоди 100-рочнїци парохиї у Беркасове, док у рубрики „Стереотипи” о. Михайло Малацко пише о нашим националним єству и националним швету з насловом „Живи сканзен”.

У нових „Дзвонох” и други стаємни рубрики як и прилог о пририхтованю Библиї по руски, пририхтованьох за преславу преглашеня нашей епархиї св. Миколая, о першей „Историї парохиї у Сримскей Митровици” хтора нєдавно обявена, та о велїх других подїйох по наших парохийох.

У додатку „Богословска думка” з пирка о. Михайла Малацка 10. предлуженє толкованьох папового апостолского писма фамелиї, а у другей часци друге предлуженє ґу теми „100-рочнїца Руского народного просвитного дружтва”, о чим пише Янко Рамач.

