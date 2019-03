Ище єст даскельо места до Києва

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище єст даскельо места на паломнїцтво до Києва хторе орґанизує Парохия св. оца Миколая з Руского Керестура у чаше од 25. априла вноци по 4-5. май. Затераз приблїжна цена 250 еври.

Места у автобусу єст за 50 особи и уж векшином пополнєти, найвецей з паломнїками зоз Керестура, Нового Саду, Коцура, а єст и зоз Сримскей Митровици. Приявиц ше ище вше можу вирни зоз шицких наших парохийох, на керестурску парохию на тел. 025/703-836, або Иванови Гардийови на тел. 063/889-64-67.

Паломнїцтво виплановане так же на драги до Києва предвидзене зайсц и ноцовац у Ужгородзе, од 27. по 1. май будзе пребуванє у Києве, а при врацаню ше од 1. по 4. май останє нащивиц Львов. Паломнїцтво плановане у чаше Велькей ноци по старим календаре, та будзе окреме атрактивне.

