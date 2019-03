Нови успих рукометного тренера Славка Надя

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Екипа ЖРК „Срим” зоз Сримскей Митровици за дзивчата до 16 рокох (народзени 2002) постала шампион Войводини, на закончуюцим турнире Супер лиґи за дзивчата у Сримскей Митровици, прешлого викенду. Тренер тей екипи Славко Надь зоз Руского Керестура.

Друге место у Супер лиґи освоєли рукометашки РК „Лаки” зоз Червинки, а трецепласовани дзивчата ЖРК „Словен” з Руми. Попри тих трох екипох участвовац на першенстве Сербиї обезпечели и бавячки ЖРК „Пролетер” зоз Зренянину.

Лиценцирани тренер Надь уж вецей роки успишнє тренира рукометни екипи ЖРК „Деронє” у Дироню, а того року є анґажовани водзиц на турнири и два екипи рукометашкох народзених 2002. и 2004. зоз Сримскей Митровици.

