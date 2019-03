Нєшка будзе 3. схадзка Скупштини општини Кула

КУЛА – Треца схадзка Скупштини општини Кула будзе отримана нєшка, 21. марца з початком на 10 годзин у Кули. На дньовим шоре, медзи иншим, будзе и потвердзованє одборнїцких мандатох.

Предвидзене и гласац о Предкладу одлуки о анґажованю екстерней ревизиї консолидованого закончуюцого рахунка буджету Општини Кула за 2018. рок, як и Предклад одлуки о такси превозу на териториї општини.

Директор Дому култури у Червинки би требал буц розришени длужносци, а на тото место поставена особа котра будзе окончователь длужносци на тей функциї.

