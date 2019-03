Сход зоз представителями Совиту Европи

НОВИ САД – У будинку Скупштини АП Войводини у Новим Садзе, стреду, 20. марца, отримана схадзка Секретарияту за провадзенє и применьованє Рамиковей конвенциї за защиту националних меншинох Совиту Европи зоз членами Координациї националних совитох националних меншинох у Сербиї.

Спред Секретарияту Совиту Европи на сходу присуствовали секретар Жан-Етиєн Кауцман, як и члени панї Мария Хаґсґард (зоз Шведскей), Едита Жобен (зоз Литваниї) и пан Петер Вил (зоз Норвежскей). У составе Координациї були представителє двацец националних меншинох у Сербиї – ромскей, горватскей, словацкей, нємецкей, словенацкей, українскей, мадярскей, македонскей, ашкалийскей, бунєвацкей, русийскей, ческей, греческей, бошняцкей, румунскей, єгипетскей, чарногорскей, польскей, Союзу єврейских општинох Сербиї и рускей националней меншини.

Секретарият за провадзенє и применьованє Рамиковей конвенциї за защиту националних меншинох нащивює подписнїкох Конвенциї кажди пейц роки з цильом обсервациї и имплементациї того значного документа. Сербия ратификовала Конвенцию 2001. року, а то штварта нащива Секретарияту за применьованє Конвенциї нашей жеми.

Панї Мария Хаґсґард, член Секретарияту, гварела же тото цело чишлї осемнац члени хтори после оконченого мониторинґу винєшу свойо думанє у Совиту Европи. Потим ше видава урядове думанє на основи хторого ше у Совиту Европи приноши Резолуцию. Як надпомла, по потераз винєшених думаньох на сходох зоз представителями националних меншинох, обачлїви позитивни пременки кед слово о применьованю Рамиковей конвенциї.

На сходзе присуствовали предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Борислав Сакач и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.

