На соботу журка „Guilty pleasure”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На ютре, 23. марца будзе орґанизована „Guilty pleasure” журка у Руским Керестуре. Домашнї журки будзе Здруженє младих „Pact Ruthenorum”, перша у їх власним просторе – Младежским доме, односно дакедишнєй дискотеки „Амадеус”.

„Guilty pleasure” журка насампредз подрозумює рижнородну музику, так повесц шицких жанрох и епохох, та би требали буц задоволєни шицки смаки.Уход на журку безплатни, а орґанизаторе отворени за музични предклади и писнї госцох котри вони жадаю чуц того вечара.

