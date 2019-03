ДЮРДЬОВ – На соботу, 23. марца, млади з Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у своїх просторийох орґанизую креативну роботню на котрей млади буду правиц прикраски за журку „90’s PARTi”.

Роботня почнє на 10 годзин. Млади поволали шицких заинтересованих котри им жадаю помогнуц у реализациї.

