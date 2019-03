Додзелєни средства за проєкти у култури и уметносци

ЖАБЕЛЬ – Пондзелок, 18. марца, у будинку Општини Жабель шветочно додзелєни контракти о финансованю и софинансованю програмох/проєктох з обласци култури и уметносци у општинских местох.

По конкурсу додзелєни милион 741 тисяча динари за дванац проєкти дзевец здруженьох и дружтвох. Векшина будзе реализована у општинских местох односно шедзиску орґанизатора подїї, здруженя або дружтва. Медзи нїма два пестую руску традицию и културу. Слово о Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” з Дюрдьова котре достало 350 тисячи динари, од того за 17. Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” 100 тисячи динари, за одход аматерох на госцованє до иножемства 150 тисячи динари и за орґанизацию Рочного вельконоцного концерту 100 тисячи динари. На додзельованю средствох бул Мирослав Такач, предсидатель дюрдьовского Дружтва и Микола Кухар, його заменїк.

Финансийну потримовку и того року достало Дружтво за руски язик, литературу и културу за Подобову колонию „Стретнуце у Боднарова” – 15. колонию подобових уметнїкох и 18. дзецинску колонию у Ґосподїнцох. Тот проєкт достал 90 тисячи динари, а на додзельованю контракта спред Дружтва була Ирина Папуґа.

