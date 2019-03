НОВИ САД – Роботне цело за нєрухомосци Националного совиту Руснацох нєшка на 9,30 годзин отрима конститутивну схадзку у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

Схадзку зволал його предсидатель Йовґен Мудри и предложел дньови шор на котрим прилапйованє Дїловнїка о роботи, вибор заменїка предсидателя Роботного цела и записнїчара, як и прилапйованє плана роботи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)