На Шветови дзень поезиї читани и стихи по руски

НОВИ САД – На означованю Шветового дня поезиї, 21. марца, у Дружтву писательох Войводини участвовали и др Валантина Чижмар и Сашо Сабадош.

Дружтво писательох Войводини Шветови дзень поезиї означело зоз традицийним сходом точно на поладнє пред своїма просториями у Новим Садзе. З тей нагоди свойо стихи, медзи другима писателями, читали Валентина Чизмар и Сашо Сабадош. Кажди писатель читал по два писнї, а Сабадош пречитал свою писню и по сербски и по руски.

УНЕСКО преглашел 21. марец за Шветови дзень поезиї 1999. року, з намиру же би ше припознало национални, реґионални и интернационални поетски рухи, през промовованє читаня, писаня, обявйованя и виучованя поезиї ширцом швета на рижних язикох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)