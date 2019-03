Почала 29. „Новосадска яр”

НОВИ САД – На новосадским СПЕНС-у штварток, 21. марца, отворена традицийна 29. манифестация „Новосадска яр”.

Манифестация и того року ма вецей цалосци. Найвекшу часц забера предайна вистава квеца, потим древкох и рижней опреми за гортикултуру. Друга цалосц вистава меду и здравствено-безпечней поживи, як и вистава старих и уметнїцких ремеслох.

През три днї, кельо того року тирва „Новосадска яр”, кажда цалосц ма обдумани едукативни и креативни роботнї, интересантни трибини и преподаваня, промоциї ґастрономских продуктох. Плановани и велї змисти за дзеци, та єст и шпивацки и танєчни наступи. Тиж 21. марца означени перши дзень яри, Шветови дзень лєсох и Дзень горякох, а нєшка, 22. марца, ше означи Шветови дзень водох.

На „Новосадску яр” мож присц кажди дзень од 8 до 20 годзин, а уход безплатни. Манифестацию орґанизує новосадске здруженє „Рух горякох Нового Саду”, а будзе тирвац по 23. марец.

