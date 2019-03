Дружтво за руски язик наградзело найлєпши роботи на конкурсу

КОЦУР – Вчера, 21. марца у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, у рамикох означованя 28. Дньох Миколи М. Кочиша, Дружтво за руски язик, литературу и културу по розписаним Литературно-подобовим конкурсу наградзело школярох чийо роботи фахови жири оценєл як найлєпши.

Спред Дружтва за руски язик, литературу и културу на тот завод пришли Ирина Папуґа и предсидатель Скупшини Дружтва др Юлиян Рамач, а школяре як награду достали кнїжку „Писнї и приповедки” Миколи М. Кочиша.

На Конкурс сцигли 167 роботи, од того 64 литературни и 103 подобово роботи, а школяре коцурскей школи послали и найвецей роботи на Конкурс – вкупно 60.

Од 167 послатих роботох наградзени 82 роботи, 33 литературни роботи и 49 подобово роботи.

Зоз коцурскей ОШ за литературни роботи наградзени 16-еро школяре, а за подобово роботи наградзени 11-еро школяре.

Подїя була преткана за рецитациями наградзених школярох, а професорка Снежана Шанта школяром пречитала кратки текст о поезиї з нагоди Шветового дня поезиї котри ше означує праве на вчерайши дзень, 21. марца.

Кнїжки од Дружтва на дарунок достали и 3 виховательки и 18 наставнїци руского язика котри послали роботи на конкурс.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)