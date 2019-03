Роботна акция на коцурским шмециску

КОЦУР – З нагоди означованя медзинародного Дня лєсох вчера, 21. марца, Подприємство „Карнекс”, Еколоґийни рух Вербас, Еколоґийна секция Основней школи „Братство єдинство”, Коцурске здруженє младих КУМ, Месна заєднїца Коцур и коцурски ДОД на шмециску на драги ґу Савиному Селу орґанизовало роботну акцию на котрей ше садзело млади древка.

У акциї посадзене вкупно 33 дуби и граби котри буду мац улогу желєного витрозащитно пасу и буду зоперац нєприємни пах котри витор ноши зоз шмециска.

Роботну акцию иницировало Подприємство „Карнекс” котре обезпечело древка, хумус и материял за роботу, а у акциї участвовали фаховци зоз спомнутого руху и волонтере.

