Руска матка на Заєднїцким дню Руснацох у Медзилаборцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Рускей матки (РМ) и Редакцийни одбор їх глашнїка „Руснак” нєшка вечар маю свою схадзку, а трочлена делеґация РМ ютре одходзи до Медзилаборцох на означованє Заєднїцкого дня Руснацох.

На дньовим шоре вечаршей схадзки медзи иншим, будзе розпатранє звита зоз 6. зашеданя Шветовей ради РРЛ и Комисиї за културу ШР, розпатранє можлївих кандидатурох за тогорочну Награду Шветовей ради РРЛ у обласци русинскей култури з меном Василь Турок Гетеш за 2019. рок.

На подїйох и збуваньох з нагоди означованя 23. марца, Заєднїцкого дня Руснацох, спред Рускей матки пойдзе трочлена делеґация предсидатель РМ Дюра Папуґа, Славко Пап, член комисиї за просвиту ШР РРЛ и Мирослав Пап, член Комисиї за медзисобне сотруднїцтво и розвой туризма ШР РРЛ.

