На СО Кула розправа и звонка дньового шора

КУЛА – На схадзки Скупштини општини (СО) Кула, котра була отримана штварток 21. марца, потвердзени два мандати одборнїцом, на одборнїцки места на котри пред тим дате задзековане, медзи иншим оформени и два нови одборнїцки ґрупи, а прилапена и одлука о анґажованю екстерней ревизиї за Закончуюци рахунок буджету за 2018. рок.

Одборнїки СО Кула на схадзки прилапели задзекованя на мандати одборнїкох Милорада Лазича и Милани Вуякович зоз лїстини „Александар Вучич – Прето же любиме Кулу”, а потим потвердзени мандати Миряни Ґрубор и Тамари Зиндович.

Предсидатель СО поинформовал одборнїкох же оформени и два нови одборнїцки ґрупи, а то СДПС – Рух социялного спасу чий предсидатель Драґутин Медоєвич и одборнїцка ґрупа Союзу войводянских Мадярох на чиїм чолє у СО Ґоґа Жолт.

На самим початку схадзки предсидатель СО Кула Велибор Милоїчич обгрунтовал свойо задзекованє у септембру 2018. року на функцию тедишнього предсидателя Општини Кула, скорей розписованя локалних виберанкох. Його задзекованє на увид достали и одборнїки опозициї, а Милоїчич наглашел же законска процедура у цалосци випочитована.

Скупштина з векшину гласох и без розправи прилапела Одлуку о анґажованю екстерней ревизиї консолидованого Закончуюцого рахунка буджету Опшштини Кула за 2018. рок, потим одлуку о такси превозу и лимо сервису, як и Одлуку о виробку плану ґенералней реґулациї населєного места Липар. Прилапена и Одлука о оцудзеню општинского маєтку, як и Одлука о розписованю явней оглашки за оцудзенє зоз општинскей власносци двох обєктох у Сивцу.

Цо ше дотика задзекованя директора Дома култури зоз Червинки Миодраґа Ґрубора, вона прилапена, а на його место меновани окончователь длужносци Милан Вуякович котри тоту функцию годзен окончовац найдлужей єден рок по законченє процедуралних формалносцох коло конкурсу за место директора.

