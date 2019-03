Вишла марцовска „Заградка”

НОВИ САД – Почала яр, та и рамик марцовского числа „Заградки” прави ярнї. Медзи любичицами школяре ОШ „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох зоз наставнїцу на годзини руского язика.

Нашим змагательом на општинских смотрох рецитаторох пошвецени цали 2. бок, а як було на Креативней роботнї у Школи у Руским Керестуре з нагоди означованя Медзинародного дня мацеринского язика, дознаце у рубрики „Висти зоз школох” на 18. и 19. боку.

Од наших писательох Ксениї Варґа, Серафини Макаї, Штефана Чакана, Миколи М. Кочиша и Силвестера Д. Макая ту вибрани писнї и приповедки о яри, о єдному хлапцови и його пшичкови, о ґовлї и жаби… У рубрики „Облачок до швета” представени познати писатель Иґор Коларов и його кнїжка „Аґи и Ема”, а у тим чишлє часописа и єдна шмишна македонска народна приповедка.

На 22. боку школяре найду даскельо теми за писанє хтори им предклада „Заградка”.

И „Забавни боки”, як и рамик, пахню на яр.

У рубрики „Най, най…” дознаце хтори валал найменши у Войводини и дзе найдзени найстарши рисунок животинї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)