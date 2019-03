„Гунцут дзивки” отворели Мемориял

РУСКИ КЕРЕСТУР – У полней сали Дома култури пияток вечар, 22. марца, представа „Гунцут дзивки” отворела тогорочни 51. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї. На текст українскей писательки Наталиї Уваровей у режиї Владимира Надя Ачима, представу виведол ансамбл младежскей ґрупи керестурского Дома култури витворени з младих ґлумцох и двох искуснєйших.

Же би ше витаргали з подполней безпенєжносци до якей вошли, млади дзивки ше нєдзечнє одлучую на интернет спреводзку з хтору компромитую свою полносц. Прето же жию у нєпреривней еґзистенциялней борби, надумали ше представиц як лезбейки, гоч су нє тоти, же би освоєли пенєжну награду од єдней панї з Америки, хтора ю обецала найкрасшей лезбейскей пари. Ситуация пошла у цалком другим напряме, кед их панї вибрала и пришла нащивиц. Правда вше найдзе драгу, та и у тей представи розяшнєла нє лєм тоту спреводзку, алє поскладала и други давно потаргани нїтки медзи актерами, и видзвигла природни вредносци хтори сучасна култура систематично поцискує.

Тота представа ма свою вецейпасмовосц. Єй глїбши смисел ше указал праве у побиди природних вредносцох над тима „модернима” яки восточним жемом наруцує „богата” заходна култура. Керестурски ансамбл провокативну тему лезбейства представел цалком културно и суптилно, а муши ше замерковац, же то анї блїзко нє було адекватне випатрунку барз провокативней плакати за представу, хтора нагадовала вельо иншаки сцени.

Спред Културного центру Кула награду за найлєпше одбавену улогу достала Оленка Живкович, а спред жирия публики Марина Надь. Представа бавена и пред селектором Општинскей драмскей смотри Давидом Кецманом.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

