На Мемориялу присутних привитал и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич

РУСКИ КЕРЕСТУР − 51. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї отворени вчера у Велькей сали Дома култури Руски Керестур зоз привитом директора Дома култури Йоакима Раца и предсидателя Општини Кула Дамяна Милянича.

Шицких госцох, представительох Националного совиту Руснацох, представительох других руских институцийох и шицку публику привитал директор Дома култури Йоаким Рац, а потим направел огляднуце на репертоар тогорочного Мемориялу.

− Нажаль, того року на репертоару буду лєм три предстваи за одроснутих, алє рапухи нам отримали лекцию, бо будземе мац аж пейц представи за дзеци. Думам же праве на нїх будучносц и же вони треба же би у наиходзацим периодзе ношели културну продукцию односно театралну дїялносц, и прето им дзекуєм напредок.

Потим привитал и предсидателя Општини Кула Дамяна Милянича котри отримал бешеду пред першу представу тогорочного Мемориялу.

− Щиро сом задовольни же вас нєшка можем привитац, нє лєм особнє, алє и спред Општини Кула, и жадам вам подзековац шицким, и публики и орґанизатором и ґлумцом на роботи и труду котри укладаю до того Фестивалу же би тирвал и же би по нїм бул препознатлїви и Руски Керестур и наша Општина.

У голу Дома култури поставена вистава „Ґрафични дизайн” автора Михайла Бодянца цо представя його вецейрочну дїялносц дизайну − плакатох, кнїжкох, каталоґох, ЦД-ох и других ґрафичних ришеньох котри публика годна опатриц под час тирваня тогорочного Мемориялу.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)