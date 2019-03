Нє даремно маме пост

Глад… Глад… Глад… Познате вам тото чувство? Кед сце таки гладни же бисце закушели кормань, алє и гоч цо цо ше найдзе под руку… Так и мнє було донєдавна. Аж сом ше зрадовала! А такой и потолкуєм прецо.

Перше и перше шицким припознавам явно, здушнє, найщирше, же сом през тоти жимски мешаци у єдней хвильки похопела же нєпреривно румеґам. То вецей анї нє було питанє ЦО жувам, алє ЧИ жувам. Вше сом була сита. Полна. Нєсвидомо полна. Же бим єдного дня сконтала же сом давно нє почувствовала глад. Же ми нє ґравчи у бруху од гладу, же ми ше нє куса кормань J… Вшелїяк же ше мой аналитични розум такой дал до роздумованя – чи ше у подсвидомосци боїм од гладу, од того же нє будзем мац цо єсц, же ше осушим як вербов конар, та ме кус моцнєйши витор однєше гет…

Такой робел пан Ґуґл. Вичитуюци боки и боки рижних текстох, авторох и розличних приступох нутриционистох и народних медицинох, начитала сом же буц з часу на час гладни то здраве, аж и хасновите за орґанизем. Цо би значело же сом така сита, у ствари, була нєздрава! Людзе божи! Аж вец ми настал гаос у глави – га, нє гнали и нас як дзеци, а женєме и ми свойо дзеци, поєсц шицко цо начерпане, од стола ше нє става док єст у танєру, итд? Но, поведзце чи нє так? Просто ше чувствуєш виновати, нєпослухни, нє досц вредни кед нє вимаскаш танєр… Гладни, або нє.

И гей, читала сом надосц о посту. Нє даремно го маме. И то два раз до рока, шейсц тижнї, пред велькима шветами. И у индийскей народней медицини прави пост тирва 40 днї, бо ше трима же тельо потребне же би цело преробело поживу и на енерґетским уровню. Значи – маме посциц.

Алє, за початок сом себе допущела почувствовац глад. Потим сом пробовала длужей жувац єдзенє и єсц тельо кельо препоручую – нє вельо, два гарсци.

Лєм пре єдно сом застарана: же мам таки малки, малючки, барз дробеньки гарсци, же сом годна буц гладна и после шейсц тижньох… Мушим замодлїц мойого най вон ютре увари, и най такой подзелї полудзенок з його гарсцами. А далєй увидзиме.

www.zenoblogija.com

