Дюрдьовчанє ознова найлєпши

ДЮРДЬОВ – У рамикох 28. Спортских бавискох „Яша Баков” вчера, 24. марца, у физкултурней сали Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове отримане спортске змаганє у кошарки три на три.

На тим, другим по шоре спортским змаганю СБ у тим року, змагали ше седем екипи зоз шейсц наших местох з Войводини и Републики Горватскей.

Перши два места и того року завжали домашнї. Перше место Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко1”, друге Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко 2”, а треце як и прешлого року екипа пред Спортского дружтвя „Русин” зоз Руского Керестура.

У поєдинєчним змаганю у руцаню тройкох змагали ше седемнацецеро змагателє. Руцало ше по дзешец лабди зоз пейц позицийох. Шицки три места завжали Дюрдьовчанє – перше место Филип Костич, друге Урош Дуякович и треце место Звонко Салаґ.

Шлїдуюце змаганє у рамикох 28. Спортских бавискох „Яша Баков” будзе у столним тенису на нєдзелю, 14. априла, у Шидзе.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)