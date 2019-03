ДЮРДЬОВ – Всоботу, 23. марца у Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” ґлумци дзецинскей драмскей секциї з Руского КУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули виведли представу „Вай-фай принцеза” у режиї Нади Лендєр.

Представу виведли штварти раз, а режисерка и єй ґлумци ше наздаваю и маю жаданє же би ю виведли у шицких наших местох.

