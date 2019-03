У ОШ „Братство єдинство“ отримани семинар

КОЦУР – У Основней школи (ОШ) „Братство єдинство“ у Коцуре всоботу, 23. марца, отримани семинар за просвитних роботнїкох под назву „Розвиванє схопносцох за асертивну комуникацию у функциї дозреваня особносци школяра/дзецка”. Преподаваня отримали инжинєр технїки Жолт Коня и педаґоґ у електротехнїчней школи „Михайло Пупин” Ана Бояничич Фехер.

У першей часци семинару Ана Бояничич Фехер присутним бешедовала о проблемско-виглєдовацкей и проєктно ориєнтованєй настави, а Жолт Коня бешедовал о розвою особносци дзецка, розвиваню самодовирия и розвиваню асертивних комуникацийних схопносцох.

На семинару було слова и о розвиваню професийних компетенцийох наставнїкох за превозиходзенє стресних и конфликтних ситуацийох зоз котрима ше стретаю, розвиванє асертивних комуникацийних схопносцох и технїкох за ефикасне реаґованє у розличних професийних и животних виволаньох.

На тот хасновити семинар ше приявел вкупно 31 учитель и наставнїк зоз коцурскей Школи.

