Того викенду була роботна акция у Каритасу

КОЦУР – Члени Церковного одбору, жени котри поряднє ходза до Каритасу и волонтере пияток, 22. марца, орґанизовали роботну акцию у котрей пораєли просториї и двор у коцурским Каритасу.

З тей нагоди члени Церковного одбору пораєли двор, покошели траву у порти, орезали древка, а жени поскладали и порихтали шмати котри людзе поприношели до Каритасу за людзох у потреби. Єдна часц облєчива однєшена до парохиї у Крущичу дзе и будзе подзелєна людзом, односно фамелийом у потреби.

У роботней акциї участвовали коло 15 особи и по законченю акциї за шицких бул орґанизовани полудзенок.

