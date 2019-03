Всоботу на Мемориялє виведзени „Потвори”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Другого дня 51. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї всоботу, 23. марца, на камерней сцени виведзена представа „Потвори” автора и режисера Звонимира Павловича, витворена у копродукциї Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” и Драмского студия Руского културного центру з Нового Саду.

„Потвори” драма з мотивами зоз живота и судьбох славней аристократскей фамелиї Друґети хтора мала значну улогу у длугшим историйним периодзе на Горнїци. Историйни факти послужели як основа за фиктивну авторову приповедку у хторей акцентоване намаганє ґу богаценю по кажду цену. Тота цена то власна душа предата спаднутому ангелови, хтора ше преношела з ґенерациї на ґенерацию Друґетових.

У одличним ґлумецким ансамблу бавели Славко Бучко, Иван Лїкар, Марина Хома, Яким Грубеня, Андрей Орос, Ребека Планчак, Йован Живкович, Борис Фейди, Александра Бучко и Дина Мудрох

На камерней сцени на бини Дому култури нє було досц места за вельочислену публику хтора ґлумцох наградзела з моцним аплаузом, а жири публики за найлєпше одбавену улогу того вечара наградзел Йована Живковича хтори толковал аж два улоги.

Нєшка, 25. марца, на репертоару „Вай-фай принцеза” Людмили Шандаловей у режиї Нади Лендєр Руского КУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

