Нєшка Благовищенє и Вельконоцна споведз

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї нєшка, 25. марца швето Благовищенє, и за векшину парохиянох будзе и Вельконоцна споведз.

На Благовищенє Служби Божи буду на 8, 10, 16 и 18 годзин, и на шицких попри домашнїх, буду споведац и священїки зоз других наших парохийох.

Вельконоцна споведз за младих и дзеци будзе на Квитну нєдзелю, 14. марца пред дзецинску Службу од 11 годзин. Споведз за старих и хорих у їх домох будзе на перши пияток 5. априла, а їх треба за тото цо скорей приявиц на парохиялни уряд.

