Млади пририхтую прикраски за нову журку

ДЮРДЬОВ – У викенду за нами, всоботу 23. марца, у Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” млади з Дружтва отримали першу креативну роботню на котрей правели рижни прикраски за наихозацу журку „90’s PARTi”.

На роботнї, окрем младших, були и страши члени Дружтва котри одросли з тоту музику и котри толковали цо у тих часох було популарне. Порадзене же би простор у КУД-у за журку бул ушорени як дискотека зоз дзеведзешатих, прикрашена зоз вельо швицацима фарбами, диско-лабдами, велькима справенима картонскима касетами, ґрамофонскима плочами и друге.

Журка „90’s PARTi” будзе тей соботи, 30. марца з початком на 21 годзин.

