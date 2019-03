КОЦУР – Вчера, 24. марца, „Искра” у рамикох 18. кола Подручней лиґи Суботица госцовала у Нєґошеву дзе бавела процив екипи „Пролетер” и страцела зоз резултатом 1:0.

Змаганє у Нєґошеву означело нєспортске бависко домашнїх, три червени картони, а центерфор „Искри” Ґаґович змаганє закончел зоз зламаним носом.

После осемнац одбавених колох „Искра” друга на таблїчки и освоєла 40 боди.

У шлїдуюцим колу коцурски фодбалере на домашнїм терену дочекаю екипу „Сенти” з того места.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)