Порадзене о активносцох Проєктного бироу

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох всоботу, 23. марца, отримана конститутивна схадзка Роботного цела Проєктни биро.

Роботне цело ма шейсцерих членох – Елемир Джуджар и Ивана Дудаш зоз Руского Керестура, Єлена Перкович зоз Петроварадину, Анита Ґовля, Соня Гудак и Ясна Ковач зоз Нового Саду. За предсидателя вибрани Михайло Киш зоз Коцура хтори за заменїка меновал Елемира Джуджара, а за записнїчара Ясну Ковач.

На схадзки зоз вименками прилапени Дїловнїк о роботи у хторим прецизно одредзени компетенциї и обовязки Роботного цела Проєктни биро.

У розправи о наиходзацих активносцох члени Роботного цела найвецей дискутовали о приоритетох и проблемох у роботи того фахового цела.

На схадзки присуствовали и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.

