Нерешено на домаћем терену

РУСКИ КРСТУР – У седамнаестом колу Подручне фудбалске лиге Сомбора, на другом сусрету у пролећном делу сезоне, „Русин” је дочекао на домаћем терену фудбалере екипе „Раднички 1918” из Раткова. ФК „Русин” – ФК „Раднички 1918” 1:1 (1:0).

Очекивање да ће то бити сигурна победа за „Русин”, на крају је резултирало тешком утакмицом и нерешеним резултатом. Први гол је постигао Бранковић који се ове сезоне вратио у домаћи „Русин”. Поентирао је на самом почетку у 5. минуту, а противничка екипа је изједначила средином другог полувремена у 76. минуту, и то је био коначан резултат.

„Русин” је играо у саставу: Предраг Марковић, Веселиновић, Голик, Ланчужанин, Малацко, Борис Орос, Огњен Марковић, Жарић, Ђукановић, Бранковић (Сајанковић) и Катона (Будински). У екипи „Русин” тројица играча су добила жуте картоне – Ђукановић, Бранковић и Предраг Марковић, а у противничкој екипи четворица.

После ове утакмице ФК „Русин” је с 31 бодом трећи на табели у својој групи, место ниже него прошле недеље, с обзиром на то да је друго место припало ФК „Крила крајине” који је постигао обе победе. Прво место заузима „Стари град” с 34 бода, а у следећем колу ће „Русин” гостовати у Липару против домаће екипе која је на 14. месту на табели и има само 13 бодова.

