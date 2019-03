Награду ДКВ „Мирослав Стрибер” достал Владимир Кочиш

НОВИ САД – На рочней Скупштини Дружтва писательох Войводини (ДКВ), всоботу 23. марца, нашому писательови Владимирови Кочишови уручена награда ДКВ „Мирослав Стрибер” за кнїжку „Марунка”, хтора обявена пред двацец роками у НВУ „Руске слово”. Тота награда, хтора ше уручує у пейцрочним периодзе, потвердзенє як рускому творительови Кочишови, так и нашей видавательней хижи.

У ДКВ тогорочни лауреати були: за кнїжку рока „Атмосфера шмерци” награду достал Дамир Смилянич, за преклад рока наградзени Арпад Вицко, хтори преложел вецей як 80 кнїжки з мадярского на сербски язик и зоз сербского на мадярски язик, а награду за животне дїло, хтора ше додзелює писательом аж кед наполня 74. роки живота, достал познати, найвецей прекладани войводянски писатель Ласло Веґел. На чесц наградзених бешеду отримал проф. др Драґан Проле.

З тей нагоди прияти и седемнац нови члени до ДКВ медзи котрима и Олена Планчак-Сакач.

