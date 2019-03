Штредньошколци керестурскей Школи успишни на змаганьох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлих дньох школяре Штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” були окреме успишни на рижних змаганьох – на културней Домияди у Апатину, на окружним змаганю з биолоґиї и републичним зоз готелиєрства.

На културней Домияди з колективну поставку фотоґрафийох треце место освоєла ґрупа школярох зоз интернату, а авторе фотоґрафийох Марко Буила и Мануела Кучмаш з Коцура, Уна Водєвич з Оджаку и Мария Миклош и Сладяна Горняк з Вербасу.

На окружним змаганю з биолоґиї хторе отримане у Зомборе у Ґимназиї „Жарко Зренянин” школярка трецей класи Ґимназиї на руским язику Тереза Будински освоєла друге место и пласовала ше на републичне змаганє. Пририхтовала ю професорка Тереза Катона.

На Републичним змаганю школярох туристичного напряму 21. марца у Бору, школярка керестурскей Школи Даяна Недич освоєла треце место. Змагала ше з предмету аґенцийске и готелиєрске дїлованє, а пририхтали ю професорки Бояна Милянич и Єлена Миркович.

