Виведзена „Вай-фай принцеза”, перша од дзецинских представох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Серию дзецинских представох на тогорочним Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї вчера отворела „Вай-фай принцеза” дзецинскей драмскей секциї РКУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули.

Авторка представи Людмила Шандалова, а режисерка Нада Лендєр хтора тоту представу витворела з нову екипу дзешецерих младих ґлумцох у хторей Весна Вонич, Наталия Жирош, Мария Жирош, Дарян Пирожек, Мартина Барна, Серґей Барановски, Лара Сопка, Дарко Вукелич, Уна Пирожек и Невена Люмович.

Порученє представи же нас сучасна технолоґия 21. вику нє шме зарабровац, алє ю треба научиц добре хасновац, и усоглашиц зоз правима традицийнима вредносцами, у тим случаю з нашима рускима.

Понеже то було уж пияте виводзенє „Вай-фай принцези” видно було сиґурносц и розбавеносц малих ґлумцох, цо „вишколована” керестурска публика барз добре прилапела.

Нєшка на Мемориялу на шоре представа „Кандур у чижмох” хтору пририхтує ОШ „Петро Кузмяк”, а приду ю патриц и дзеци з вецей наших местох хтори виучую руски язик з елементами националней култури.

Їх представителє потим наступя и у окремней програми дзе буду рецитовац, шпивац и грац, а програма будзе у Доме култури. Тоту нащиву орґанизує и приход финансує Одбор за образованє нашого Националного совиту.

