Иван Планчак и Иґор Папуґа успишни на Фестивалу войводянскей тамбури

ЗОМБОР – Иван Планчак и Иґор Папуґа були успишни на ХVI Фестивалу войводянскей тамбури 20. марца у Зомборе.

Иван Планчак, школяр другей класи тамбури бас прим, освоєл першу награду зоз 93,66 бодами, а Иґор Папуґа, школяр шестей класи тамбури прим, освоєл другу награду зоз 89,33 бодами.

Планчак и Папуґа школяре рускокерестурского видзелєного оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули, за змаганє их пририхтала наставнїца Геленка Гарвильчак, а на клавире их провадзела корепетиторка Ева Епер.

