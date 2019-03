Пестуйме нашу виру

НОВИ САД – У Церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, 23. марца о. др Яков Кулич зоз Коцура отримал интересантне преподаванє о историї Грекокатолїцкей Церкви и грекокатолїкох на тих просторох, по подзвигнуце Еґзархата на уровень Епархиї св. Миколая, а привитал го парох новосадски о. Юлиян Рац.

Паноцец Кулич присутних упознал з наставаньом перших християнских заєднїцох и центрох на Востоку и на Заходзе, у Александриї, Антиохиї, Єрусалиме, Константинополю и Риме, з тим же Церкви на Востоку були баржей национални.

На нашо щесце, св. Кирил и Методий почали служиц на славянским язику, за розлику од служеня по латински. После велького розкола 1054. року, Восток предлужує зоз свою традицию и оддалює ше од Захода, хтори пестує свою традицию, а оддальованє преглїбели крижарски войни.

Паноцец Кулич бешедовал и о унийох пред 400 роками, кед нашо предки прилапели юрисдикцию папи, алє затримали восточни обряд и одредзену церковну дисциплину. Значне нам и снованє Крижевского владичества 1777. року, як и наступи наших владикох Букатка, Сеґедия и Горняка з нагоди Другого ватиканского концила 1962–1965. року, же би други упознали, припознали и прилапели специфичносци и красоти грекокатолїцкей вири.

Пре шицко тото, як гварел о. др Кулич, треба любиц, чувац и пестовац свою виру.

