ШИД – У 17. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, фодбалре ОФК „Бикич” на госцованю и Вишнїчеве страцели од „Гайдука” зоз 2:1, а „Обилич 1993” зоз Куковцих победзел на госцованю у Чалми „Слоґу” зоз 1:0.

На таблїчки „Обилич 1993” други зоз 38 бодами, „Гайдук” треци зоз 37, а ОФК „Бикич” пияти зоз 31 бодом.

У 18. колє, на нєдзелю, ОФК „Бикич” дочекує „Крушедол”, „Фрушка гора” будзе бавиц процив „Гайдука”, а „Обилич 1993” дочекує БСК зоз Бешенова.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)