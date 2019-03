ШИД – На подручу општини Шид, на вчерайши дзень, реґистровани 1 135-еро миґранти – у Прилапююцим центре „Принциповец“ 428-еро, у Адашевцох 525-еро, а у Шидзе при гайзибанскей станїци дзе змесцени фамелиї 182-йо, виявел вчера за Рутенпрес др Крсто Куреш, главни координатор Здравствених службох за миґрантох.

Др Куреш додава и же дзекуюци Институту „Батут“ зоз Беоґраду, окончене ревакцинованє процив оберацих хоротох шицких миґрантох од народзеня по 18 роки живота.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)