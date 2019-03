Делеґация НС Руснацох нащивела општину Шид

ШИД – Делеґация Националного совиту Руснацох, у хторей були предсидатель Борислав Сакач, подпредсидатель Зденко Лазор, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и Миломир Шайтош, член Националного совиту и предсидатель Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, а бул присутни и Ромко Папуґа, заменїк началнїка Општинскей управи, вчера нащивела Општину Шид.

Делеґацию у Општини приял єй предсидатель Предраґ Вукович, а у вичерпних розгваркох бешедовало ше о урядовим хаснованю руского язика, образованю, култури и информованю.

Констатовани добри медзинационани одношеня у шидскей општини и потримовка локалней самоуправи у очуваню националного идентитету Руснацох.

Делеґация НС потим нащивела Руски дом, односно КПД „Дюра Киш“, дзе бешедовали зоз членами Управного одбору.

Домашнї госцох поинформовали о проблемох з хторима ше зочую, насампредз зоз финансийнима у порядней роботи, як и зоз потребами отримованя будинка, а вислухали представнїкох НС хтори виложели одредзени предкладаня за лєпшу роботу аматерох.

У Бачинцох делеґация ше стретла зоз Борисом Надьом, предсидательом и о. Дарком Рацом подпредсидательом Управного одбору КПД „Драґутин Драґен Колєсар“ и Дьордьом Стевичом, нововибраним предсидательом Совиту МЗ Бачинци.

Найвецей ше бешедовало о функционованю и финансованю бачинского дружтва хторому МЗ обезпечи канцеларию дзе будзе шедзиско Дружтва. Розпатрена и можлївосц отвераня Подручней канцелариї НС у тим валалє, алє наглашене же ше Руснаци муша орґанизовац и почац з одредзенима културнима активносцами же би потим през отверанє спомнутей канцелариї НС дал ище векшу потримовку и помоц.

После Бачинцох делеґация нащивела и Бикич дзе ше стретли зоз руководзацима КПД „Иван Котляревски“ и розпатрели актуални питаня.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)